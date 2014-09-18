ОБСЄ до грудня подвоїть кількість своїх спостерігачів в Україні – до 500 осіб
17:01, 18 вересня 2014Політика
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Організація з безпеки та співробітництва у Європі планує до кінця листопада подвоїти кількість своїх спостерігачів в Україні - до 500 осіб, котрі, як планується, будуть слідкувати за режимом дотримання припинення вогню на Донбасі.
Кількість спостерігачів ОБСЕ зростає / УНІАН
Про це сьогодні у Відні заявив глава місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан, передає РАР.
ОБСЄ розпочала свою роботу в Україні у березні цього року. З початку кількість спостерігачів становила 20 чоловік, згодом місія була збільшена до 250.
Організація для моніторингу припинення вогню, що Апакан назвав "новим завданням", планує використати безпілотники, які мають почати використовуватися на Донбасі у найближчі чотири тижні.
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Представник ОБСЄ зазначив, що близько 400 спостерігачів будуть займатися логістичною підтримкою.
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