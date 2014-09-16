Бойовики чинять провокативні обстріли представників ОБСЄ
18:20, 16 вересня 2014Політика
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Бойовики обстрілюють представників ОБСЄ, щоб спровокувати конфлікт між спостерігачами та українськими військовими.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожОБСЄ запустить в небо над Донбасом власні безпілотники«Представників ОБСЄ обстрілюють терористи, щоб спровокувати конфлікт між українськими військовими та місією ОБСЄ», - заявив він.
Також, за його словами, обстріли здійснюються, щоб позбутися контролю ОБСЄ в зоні проведення бойових дій.
Читайте такожОБСЄ фіксує збільшення частоти порушень перемир'я на ДонбасіПроте Лисенко запевнив, що представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не збираються залишати територію, над якою здійснюють моніторинг.
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