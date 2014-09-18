Порошенко виступив у Конгресі США

Конгресмени вітали Петра Порошенка тривалими оплесками.

Порошенко почав свій виступ з подяки американській владі за солідарність з Україною.

"Демократії повинні підтримувати один одного, інакше нас знищать одну за одною", - сказав Порошенко.

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Президент зазначив, що українці зараз знаходяться на передовій у світовій боротьбі за демократію.

"Війна, в якій б'ються українські солдати, - це війна за вільний світ", - заявив український президент.

Порошенко нагадав, що рівно 20 років тому було підписано Будапештський меморандум, а Україна в обмін на гарантії безпеки відмовилася від третього за величиною ядерного потенціалу у світі.

Президент провів паралелі між ситуацією на Донбасі і подіями в Абхазії і закликав не дати Україні залишитися одній в цих складних обставинах.

Порошенко підкреслив, що Україна не змириться з окупацією Криму, і згадав про жертву кримського татарина Рішата Аметова, який вийшов на протест проти окупації і був жорстоко вбитий.