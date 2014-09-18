Меджлісу дали ще одну добу на виселення
Співробітники Федеральної служби судових приставів покинули будівлю Меджлісу кримськотатарського народу, давши при цьому його членам ще добу для того, щоб вони звільнили приміщення.
Про це повідомляє агентство "Кримські новини".
Таким чином, всі члени і співробітники Меджлісу кримськотатарського народу повинні покинути будівлю за адресою м. Сімферополь, ул.Шмидта, 2 до 19 вересня.
Як відомо, співробітники ФСПП прийняли рішення оштрафувати БО «Фонд «Крим», гендиректором якого є член Меджлісу кримськотатарського народу Різа Шевко, на 50 тисяч рублів.
Читайте такожДжемілєв назвав захоплення будівлі Меджлісу "бандитським нальотом"Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що члени і співробітники Меджлісу кримськотатарського народу не залишили будівлю за адресою м. Сімферополь, вул. Шмідта, 2 у відведений для них термін - протягом 24 годин.
Як повідомляв УНІАН, 14:00 в будівлю Меджлісу кримськотатарського народу увійшли близько 20 представників Федеральної служби судових приставів.