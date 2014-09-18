Меджлісу дали ще одну добу на виселення

Про це повідомляє агентство "Кримські новини".

Таким чином, всі члени і співробітники Меджлісу кримськотатарського народу повинні покинути будівлю за адресою м. Сімферополь, ул.Шмидта, 2 до 19 вересня.

Як відомо, співробітники ФСПП прийняли рішення оштрафувати БО «Фонд «Крим», гендиректором якого є член Меджлісу кримськотатарського народу Різа Шевко, на 50 тисяч рублів.

Читайте такожДжемілєв назвав захоплення будівлі Меджлісу "бандитським нальотом"Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що члени і співробітники Меджлісу кримськотатарського народу не залишили будівлю за адресою м. Сімферополь, вул. Шмідта, 2 у відведений для них термін - протягом 24 годин.

Як повідомляв УНІАН, 14:00 в будівлю Меджлісу кримськотатарського народу увійшли близько 20 представників Федеральної служби судових приставів.