Україну чекає глобальна реформа МВС: міліція стане поліцією, а всі спецпідрозділи ліквідують

Як йдеться у відео, під юрисдикцію МВС підпадатимуть Національна поліція, Національна гвардія, Державна міграційна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба.

Крім того, "міліція" буде перейменована на "поліцію" і зазнає значних структурних змін.

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"Міліція є рудиментом радянської епохи і означає озброєне народне ополчення. Натомість поліція - це професійний державний правоохоронний орган, покликаний забезпечувати правопорядок, уникаючи каральних функцій", - йдеться у презентації.

Під час реформи деякі служби будуть скорочені або обєднані, натомість кількість працівників поліції зменшиться, а зарплата поліцейських збільшиться.

Торкнеться реформа і даішників. ДАІ позбавиться повноважень видачі водійських посвідчень, а займатиметься лише патрулюванням. Водночас на українських дорогах має зявитися більше технічних засобів з контролю за рухом, що значно зменшить рівень корупції.

На місцевому рівні буде створена муніципальна поліція, яка буде підпорядковуватися місцевій владі та МВС, і виконуватиме виключно функції охорони порядку на вулицях і контролю за благоустроєм.

Будуть ліквідовані всі спецпідрозділи, натомість зявиться один універсальний на кшталт американського SWAT.

Також після реформи в МВС обіцяють громадський контроль за поліцією, а також доступність інформації про стан та результати розгляду поданих до поліції заяв.

При прийомі на роботу поліцейських тестуватимуть на детекторі брехні, а усі діючі працівники органів внутрішніх справ підлягатимуть тотальній переатестації, йдеться у відео.