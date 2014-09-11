Нацгвардія отримала партію вітчизняних танків Т-64 БВ-1

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Для потреб Національної гвардії України держпідприємство «Завод ім. Малишева», яке виробляє бронетехніку в Україні, відвантажило партію вітчизняних танків Т-64 БВ-1», - заявив він

За словами речника РНБО техніка була замовлена командуванням Національної гвардії і призначена для оснащення підрозділів, що беруть участь у військових діях на сході України.

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«Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 26 серпня, ця техніка передається силовикам для участі в АТО», - додав Лисенко.