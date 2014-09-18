Дії Росії в Криму свідчать про дискримінацію кримських татар - омбудсман

Як повідомили УНІАН в прес-службі уповноваженого ВР з прав людини, про це йдеться у листі Лутковської до Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Елли Памфілово.

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Лутковська закликала негайно провести перевірку викладених у листі фактів і вжити всіх необхідних заходів для захисту кримськотатарського народу від дискримінації та незаконних дій з боку правоохоронних органів РФ.

Лутковська звернулась до російської колеги у зв’язку з тривожною ситуацією, яка склалася на території Криму за останні півроку і особливо загострилася у вересні 2014 року, щодо представників кримськотатарського народу.

«Із повідомлень у засобах масової інформації та звернень на ім’я Омбудсмана України представників кримських татар можна зробити висновок про те, що впродовж кількох місяців правоохоронні органи Криму та РФ чинять постійний тиск на кримськотатарський народ і Меджліс, який є не просто представницько-виконавчим органом кримськотатарського народу, а фактично духовним центром об’єднання всіх кримських татар», - зазначається в повідомленні.

Лутковська наголошує, що такі дії влади РФ стосовно кримськотатарського народу, що порушують ряд фундаментальних прав і свобод, набули характеру систематичних і дають привід для підозр про цілеспрямовану дискримінацію кримських татар за національною ознакою