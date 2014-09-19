У Донецьку від артобстрілу загинув мирний житель, зруйновано будинки - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч з 18 на 19 вересня в Донецьку минула неспокійно. О 22.00 від чергового артобстрілу постраждали жителі Куйбишевського району, і в результаті влучення снарядів пошкоджено будинок на вул. Стратонавтів, повністю зруйновано будинок на вул. Руставелі. Також осколками пошкоджено газопроводи. Загинув один мирний житель», - сказано в повідомленні.Читайте такожУ Донецьку ситуація напружена, залпи і вибухи чути у двох районах

У міськраді також повідомили, що, окрім того, за минулу добу в результаті артобстрілів постраждали два житлові будинки в Петровському районі на вулиці Салтикова-Щедріна. Осколками пошкоджено розподільні газопроводи і колектор на вул. Зв'язківців та вул. Новотроїцька. Службою РЕМ відключено газопостачання 29 будинкам приватного сектора. Станом на 9.30 повідомлення про події в районах Донецька не надходять.

Системи життєзабезпечення міста працюють, громадський транспорт забезпечує потреби городян у перевезеннях, зазначили в міськраді.