У Донецьку тривають бої в районі аеропорту

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.

"Жителі північної частини Київського району, а також селищ Бірюзова і шахти Абакумова повідомляють про те, що періодично чутні звуки пострілів і вибухів, імовірно з боку аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Донецьку чути вибухи і перестрілки в районі селища шахти «Трудівська»У міськраді також зазначили, що системи життєзабезпечення міста продовжують свою роботу. Ситуація з водопостачанням у Донецьку відносно стабільна, перебої спостерігаються в деяких районах міста.

Читайте такожТимчук назвав міста на Донбасі, де зберігається найбільш складна ситуаціяЯк повідомляв УНІАН, вчора в мережі з'явилося відео зруйнованого донецького аеропорту.

У теж час в РНБО повідомили, що в результаті регулярних обстрілів бойовиками аеропорт опинився в такому стані, який не дозволяє прийматибудь-які літаки.