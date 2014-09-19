Україна не отримувала офіційних даних про третій гуманітарний конвой РФ

Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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Відповідаючи на питання, чи має РНБО інформацію про третій гуманітарний конвой (мова йде про колони пофарбованих у білий колір вантажівок, які в супроводі бандформувань заїжджають напівпорожні під приводом надання гуманітарної допомоги на територію України і повертаються в Росію з невідомим вантажем - УНІАН), який повинен прибути у Луганськ, він зазначив: "Ніяких офіційних документальних даних про склад, умови, місце і маршрут конвою українськасторона не отримала".