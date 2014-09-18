Червоний Хрест не буде супроводжувати третій російський гумконвой

Про це ИТАР-ТАСС повідомила прес-секретар МКЧХ Анастасія Ісюк.

"Наразі ми не бачимо сенсу у тому, щоби брати участь у підготовці третього конвою", - сказала вона.

"Під час переговорів щодо першого та другого конвоїв ми підкреслювали, що Україна та Росія повинні дійти згоди з усіх технічних питань проходження автоколони, включаючи роль МКЧХ як гуманітарної організації", - нагадала Ісюк, зазначивши, що "остаточних угод досягнуто не було, і обидва конвої вирушили без супроводу МКЧХ ".

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"Наші співробітники працюють в Луганську і за необхідності готові надати експертну підтримку місцевій владі у розподілі допомоги, - запевнила вона. - Крім того, ми надаємо допомогу медичним установам і працюємо над тим, щоб отримати доступ до осіб, затриманих в результаті конфлікту".

Як відомо, в ніч на 13 вересня 2014 року російська сторона вдруге здійснила незаконне переміщення в Україну так званого гуманітарного вантажу.