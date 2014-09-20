Єврокомісія рекомендувала Європарламенту відстрочити вільну торгівлю з Україною

Фактично це означає офіційну відстрочку зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС, про що 12 вересня попередньо домовилися міністри України, ЄС і Росії.

Відповідний документ з пропозиціями ЄК опублікований на офіційному сайті Єврокомісії 19 вересня, пише ZN.UA.

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Зокрема, в Єврокомісії відзначають, що зважаючи на безпрецедентні політичні, економічні проблеми України, а також виклики безпеки, з метою підтримати її економіку, ЄК ухвалила рішення продовжити односторонні торгові поступки.

"Відповідно до домовленостей, досягнутих 12 вересня (на тристоронніх міністерських зустрічах між РФ, Україною і ЄС) в Брюсселі, Єврокомісія офіційно рекомендувала Раді ЄС продовжити дію односторонніх торгових преференцій для України до 31 грудня 2015 року", - цитується в документі.

Також в документі знову підкреслено, що це рішення є "частиною всеосяжного мирного процесу в Україні".

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При цьому в документі зазначено, що ЄС залишає за собою право призупинити преференції в разі підриву Україною фундаментальних принципів ЄС: поваги прав людини, демократії та верховенства закону.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін заявляв, що відстрочка стосується лише економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС, політична — вступить в силу.