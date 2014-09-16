За час перемир’я українських військових обстріляли майже 300 разів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

“З моменту оголошення взаємоузгодженого режиму припинення вогню позиції українських військових щонайменше 296 разів підлягали обстрілам з боку російських військових підрозділів та незаконних збройних формувань. Внаслідок обстрілів 16 військовослужбовців загинуло, 98 отримали поранення”, - сказав Перебийніс.

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Він також зазначив, що через насильство з боку терористів на захоплених ними територіях є жертви серед мирного населення.

Також з території Росії продовжується потік озброєння, важкої техніки, та особового складу.

Перебийніс повідомив, що Міністерство закордонних справ направило російській стороні ноту протесту з вимогою негайного припинення вторгнення російської армії, в тому числі важкої військової техніки на територію України, виведення всіх збройних сил РФ з території України, припинення регулярних обстрілів території України, порушення повітряного простору та сухопутного кордону України з Росією, постачання зброї та військової техніки бойовикам-найманцям.