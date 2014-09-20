Українські військові знищили 20 терористів і "Град" - прес-центр АТО

Незважаючи на режим тимчасового припинення вогню, незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції сил АТО. Вогнем у відповідь українські військові знищили до 20 терористів, одну реактивну систему залпового вогню БМ-21" Град" і чотири міномети.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

За інформацією прес-центру, бойовики вели артилерійський і мінометний обстріл по блокпостах і опорних пунктах у районах населених пунктів Нижньотепле, Щастя, Станично-Луганське Луганської області, а також Трудівське, Гранітне, Красногорівка, Славне, Новий світ, Новоселівка, аеропорт "Донецьк", Нижня Кринка, Авдіївка, Новомихайлівка в Донецькій області.

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Також зазначається, що з метою недопущення проникнення незаконних збройних формувань на територію України виконуються заходи з інженерного обладнання державного кордону.

Ситуація в Маріуполі залишається стабільною, місто знаходиться під контролем сил АТО, повідомляє прес-центр.