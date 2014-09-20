Сили АТО потрапили в оточення під Дебальцевим, двоє бійців загинули, 16 поранені - ЗМІ
12:33, 20 вересня 2014Політика
2 0
Українських бійців оточили з чотирьох сторін танками, "Градами" і артилерією.
REUTERS
Під Дебальцевим Донецької області українські військові потрапили в оточення бойовиків і російських військ. Двоє бійців загинули, 16 поранені.
Як пише "Новое время" з посиланням на джерело з місця події, українських бійців оточили з чотирьох сторін танками, "Градами" і артилерією.
"Під Дебальцевим котел. Наші в оточенні, їх розстрілюють. Була команда тримати позиції, але важкої техніки немає. Командир на межі зриву", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожРосійських військових на Донбасі масово переодягають в «ополчення»
Раніше в РНБО обіцяли, що бійці АТО під Дебальцевим не потраплять в оточення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter