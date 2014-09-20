Десять перших вантажівок української гуманітарної допомоги доставили в Луганськ

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Ірина Геращенко.

"За моєю інформацією, вже знаходиться там на складах Червоного Хреста і буде роздаватися тим, хто її потребує. Ми раді, що нарешті Червоний Хрест отримав можливість доставити гуманітарку, що цей груз іхав під супроводом МЧС і так і роздаватиметься. Що найближчим часом поідуть нові вантажівки, бо ж на складах Старобельську і Сіверодонецьку ще майже 600 тон гуманітарки", - пише Геращенко.

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За її словами, там консерви, крупи, цукор, мука, предмети гігієни.

"Влада дбає про своіх громадян і працює у повній відповідності до норм Міжнародного Червоного хреста. Доставка гуманітарного грузу стала можлива завдяки початку перемир'я і це перші маленькі, але важливі наслідки мирного плану", - повідомила Геращенко.