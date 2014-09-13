Війська оперативного командування «Північ» забезпечили роботу "Червоного хреста"

На виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України щодо сприяння у проходженні блокпостів сил АТО у зоні відповідальності військ оперативного командування «Північ» було забезпечено роботу двох груп Міжнародного комітету Червоного хреста у містах Луганськ та Щастя.

Метою роботи одної групи, яку очолив Язан Халайлех була оцінка стану доріг, іншої групи, під керівництвом Сільвана Рулото — надання допомоги лікарям. Як зазначив командувач військ оперативного командування «Північ» генерал-лейтенант Ігор Колесник військовослужбовці Збройних Сил України забезпечили виконання поставлених завдань Міжнародного комітету Червоного хреста у повному обсязі.

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