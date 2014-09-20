Жителів населених пунктів, підконтрольних бойовикам, змушують отримувати паспорти РФ

Про це УНІАН повідомили у Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

"У підконтрольних бойовикам населених пунктах здійснюється примусова видача російський паспортів", - зазначили в ДПСУ.

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У прикордонній службі також повідомили, що протягом доби ситуація на кордоні характеризувалася порушенням бойовиками режиму припинення вогню, продовженням концентрації підрозділів ЗС РФ та незаконних збройних формувань на окремих напрямах та нарощування їхньої боєздатності.