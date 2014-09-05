Бойовики закликають жителів Донбасу отримувати паспорти так званих "ДНР" та "ЛНР"
19:23, 05 вересня 2014Суспільство
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Бойовики вимагають від керівництва комунальних і держпідприємств провести інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей.
Ілюстративне зображення / ТСН
Бойовики закликають жителів Донецької та Луганської областей змінювати паспорти громадян України на паспорти так званих «ДНР» і «ЛНР».
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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«У захоплених містах терористи поширюють інформацію про заплановану заміну паспортів громадян України на паспорти так званих «ДНР» і «ЛНР». Також терористи вимагають від керівництва комунальних та державних підприємств, закладів і установ провести інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей», - сказав Лисенко.
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