Бойовики ігнорують режим тимчасового припинення вогню, обстріли тривають

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Ігноруючи режим тимчасового припинення вогню, незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції сил антитерористичної операції", - зазначили в прес-центрі.

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Зокрема, обстрілів зазнали блок-пости в районах населених пунктів Піски, Редкодуб, Центральний, Золотоє, Розсипне, Приовражне, Нижня кринка у Донецький області.

Ситуація в районі Маріуполі є стабільною, там сили АТО проводять заходи, спрямовані на недопущення втрат серед особового складу.

В свою чергу сили АТО дотримуються режиму припинення вогню, наносять вогневі ураження противнику лише з метою нейтралізації його вогневих точок.

Стан справ щодо підрозділів, розташованих в районі Дебальцевого, знаходиться під контролем командування АТО.

Наші воїни продовжують здійснювати ізоляцію кризового району шляхом несення служби на блокпостах та опорних пунктах, проводять заходи з інженерного обладнання державного кордону України.