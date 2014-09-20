Війська РФ досі не залишили Україну, а "режим припинення вогню не діє" - НАТО
20:28, 20 вересня 2014Політика
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В НАТО заявили, що російські війська й досі не залишили територію України, а "режим припинення вогню не діє".
Філіп Бридлав. Фото: stripes.com
Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на заяву головнокомандувача сил НАТО у Європі генерала Філіпа Брідлава.
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"Що стосується російських військ на території України - так, вони все ще перебувають в межах країни", - заявив Брідлав у Вільнюсі, де проходить зустріч вищого військового командування НАТО, передає Українська правда.
Разом з тим Брідлов висловив сподівання, що нова "мирна угода" (Меморандум про врегулювання ситуації на сході України - ред.) надасть певний прогрес у цьому питанні (виведенні військ РФ).
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