BBC: НАТО створить штаби у Балтії, Польщі та Румунії - литовський головнокомандувач
12:57, 19 вересня 2014Світ
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НАТО створить у Європі міжнародний штаб.
НАТО створить штаби у Балтії, Польщі та Румунії / NATO.int
НАТО створить у Європі міжнародний штаб, елементи якого будуть розміщуватися у країнах Балтії, Польщі та Румунії, повідомив у п'ятницю головнокомандувач збройних сил Литви генерал-майор Йонас Вітаутас Жукас, повідомляє BBC Україна.
За словами генерала, деталі ініціативи заплановано обговорити під час зустрічі головнокомандувачів збройними силами балтійських країн та Польщі з головнокомандувачем об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Філіпом Брідлавом.
Йонас Вітаутас Жукас додав, що у штабі працюватимуть від 80 до 120 людей.
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