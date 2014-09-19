BBC: НАТО створить штаби у Балтії, Польщі та Румунії - литовський головнокомандувач

НАТО створить у Європі міжнародний штаб, елементи якого будуть розміщуватися у країнах Балтії, Польщі та Румунії, повідомив у п'ятницю головнокомандувач збройних сил Литви генерал-майор Йонас Вітаутас Жукас, повідомляє BBC Україна.

За словами генерала, деталі ініціативи заплановано обговорити під час зустрічі головнокомандувачів збройними силами балтійських країн та Польщі з головнокомандувачем об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Філіпом Брідлавом.

Йонас Вітаутас Жукас додав, що у штабі працюватимуть від 80 до 120 людей.