ЄC закликав бойовиків до повного виконання режиму припинення вогню

Про це йдеться в заяві Зовнішноі служби ЄС, розповсюдженій у неділю в Брюсселі.

"Ми вітаємо угоду, досягнуту в Мінську щодо умов функціонування та дотримання режиму припинення вогню в Україні", - говориться у заяві.

Читайте такожГенсек ООН привітав підписання Мінського меморандумуУ Зовнішній службі зазначили, що взяли до уваги той факт, що припинення вогню призвело до "значного зниження рівня насильства, тривалому звільненню заручників та прийняттю українським парламентом у вівторок законів про амністію і проміжного статусу самоврядування для окремих районів Донецька та Луганська, в цілях реалізації основних пунктів Мінського протоколу від 5 вересня".

Читайте такожОБСЄ оприлюднила текст Меморандуму, підписаного у Мінську "Всі елементи Мінського протоколу та Мінського меморандуму мають тепер бути реалізовані в повній мірі всіма сторонами. Стале припинення вогню залишається ключем до успіху в нинішніх зусиллях по досягненню стійкого політичного врегулювання на основі поваги суверенітету України та її територіальної цілісності. ЄС готовий підтримати будь-які зусилля, пов'язані з реалізацією цих угод, включаючи, зокрема, в рамках ОБСЄ", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, 5 вересня у Мінську відбулися переговори за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тальявіні, лідерів бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також голови "ЛНР" Ігоря Плотницького.

За підсумками зустрічі було підписано протокол про припинення з 18:00 5 вересня вогню на Донбасі. Однак бойовики його не дотримувалися.

20 вересня у Мінську відбулося чергове засідання контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами якого був підписаний меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна.