Кабмін виділив Міноборони 100 млн гривень для спорудження стіни на кордоні з РФ

Відповідне рішення закріплене постановою Кабміну №448 від 10 вересня 2014 року.

Згідно з документом, Міноборони доручено у 2-тижневий термін підготувати зміни до переліку витрат, пов`язаних з будівництвом інженерних споруд для цілей зміцнення обороноздатності держави.

Крім того, оборонне відомство повинне до 28 грудня поточного року подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі звіт про використання вказаних коштів.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд виділив перші 100 млн грн на реалізацію проекту з будівництва фортифікаційних споруд на українсько-російському кордоні у рамках реалізації проекту «Стіна».

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Даний проект передбачає створення двох оборонних рубежів, їх основним призначенням буде недопущення проникнення на територію України супротивника.

Основний обсяг робіт становить близько 1,5 тисячі кілометрів траншей і ходів сполучення, понад 8 тис. окопів для техніки, понад 4 тис. бліндажів і створення 60-кілометрового загородження, яке неможливо підірвати.