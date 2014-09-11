Україна планує збудувати «Стіну» на кордоні з Росією до кінця 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За дорученням Президента України Держприкордонслужба підготувала План заходів щодо побудови охорони українсько-російського кордону та адміністративного кордону з АР Крим», - зазначив він.

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«Реалізація Плану триватиме протягом 2014 – 2015 років», - повідомив він.

За словами Лисенка документ включає заходи з інженерно-технічного облаштування кордону, відновлення пунктів пропуску та розбудови підрозділів та удосконалення правового регулювання питань охорони кордону.

Речник РНБО нагадав, що 5 вересня План був затверджений рішенням Кабінету міністрів, а 10 вересня розглядався на розширеному засіданні Уряду. Виконання проекту здійснюватиметься у два етапи.

«На першому буде облаштовано ділянки, розташовані поза зоною активних бойових дій – в межах Чернігівської, Сумської, Харківської областей, а також частково Донецької та Луганської; сухопутної ділянки адміністративного кордону з АР Крим; узбережжя Азовського моря, а також по другому рубежу охорони вздовж лінії розмежування», - розповів Лисенко, додавши, що «на другому етапі після роззброєння незаконних формувань та поновлення лінії кордону передбачено облаштування решти ділянки в межах Донецької та Луганської областей».

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«Інженерне облаштування українсько-російського кордону та адміністративного кордону з АР Крим передбачає земляні та бетонні вали, контрольно-слідові смуги, системи оптико-електронного спостереження, сигналізаційні комплекси, рокадні дороги та фортифікаційні споруди для перешкоджання руху автомобільної техніки та осіб», - заявив він.

За його словами на річковій та морській ділянках – системи оптико-електронного спостереження та висвітлення надводної обстановки, встановлення спостережних веж, комплексних фортифікаційних споруд для унеможливлення висадки десанту.

Фінансування заходів Плану здійснюватиметься за рахунок бюджету, позабюджетних коштів і коштів міжнародної технічної допомоги.