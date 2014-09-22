НАТО: Протягом останніх двох тижнів значна частина військ РФ покинула Україну
12:43, 22 вересня 2014Політика
0 0
Протягом останніх двох тижнів значна кількість російських військовослужбовців покинула Україну.
За словами Брідлава, війська не повернули додому / УНІАН
Про це заявив головнокомандувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав, повідомляє Українська правда з посиланням на The Wall Street Journal.
"Це добре, за винятком того, що вони не повернулися додому і їх військова сила при бажанні все ще може бути застосована щодо України", – сказав він.
Читайте такожВійська РФ досі не залишили Україну, а "режим припинення вогню не діє" - НАТО
У той же час, за його словами, російські військові все ще діють в східній Україні, але їх точне число неможливо визначити через підконтрольність кордону Росії і постійне перекидання через нього військ.
Також Брідлав вважає, що перемир’я в Україні не виконується взагалі і є лише номінальним.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter