НАТО: Протягом останніх двох тижнів значна частина військ РФ покинула Україну

Про це заявив головнокомандувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав, повідомляє Українська правда з посиланням на The Wall Street Journal.

"Це добре, за винятком того, що вони не повернулися додому і їх військова сила при бажанні все ще може бути застосована щодо України", – сказав він.

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У той же час, за його словами, російські військові все ще діють в східній Україні, але їх точне число неможливо визначити через підконтрольність кордону Росії і постійне перекидання через нього військ.

Також Брідлав вважає, що перемир’я в Україні не виконується взагалі і є лише номінальним.