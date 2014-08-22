Генерал НАТО Брідлав: Гумдопомога не повинна переправлятися через кордон без участі міжнародних агентств
22:05, 22 серпня 2014Політика
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Командуючий об'єднаними силами НАТО в Європі Філ Брідлав наголошує, що гуманітарна допомога не повинна переправлятися через міжнародний кордон без згоди та участі міжнародних агентств.
REUTERS
Про це він написав на своїй сторінці у Твіттері.
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"Гуманітарна допомога не повинна примусово та таємно переправлятися через міжнародні кордони без згоди і без участі міжнародних агентств з питань допомоги", - написав Брідлав.
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