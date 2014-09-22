Силовики готуються до відведення артилерії у 15-кілометрову зону (мапа АТО)

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко.

"Збройні Сили України та інші силові підрозділи, які задіяні в АТО, почали підготовку до відведення важкої зброї на 15-кілометровий рубіж відповідно до домовленостей про припинення вогню, досягнутих 5 і 19 вересня.", - сказав Лисенко.

За його словами, мова іде про відведення артилерії та броньованої техніки, яка має на озброєнні гармати калібром понад 100 мм. Всі ж інші підрозділи і техніка, як зазначив Лисенко, продовжують залишатися на займаних позиціях.

Читайте такожСиловики знищили групу піхоти бойовиків під Гранітним"У нас є інформація, що у них (у бойовиків - УНІАН) також почався рух на відведення, але поки не такий активний, як ми очікуємо", - додав речник РНБО.

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За словами Лисенка, за оперативною інформацією, спостерігається відведення військ Росії з України, "і тому у бойовиків стає менше можливостей використовувати важку артилерію, вони відходять на другорядні позиції".

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