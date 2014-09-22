За добу в зоні АТО загинуло двоє військовослужбовців та двоє були поранені - РНБО
13:09, 22 вересня 2014Політика
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Попри перемир'я кількість жертв серед військових зростає.
REUTERS
Упродовж доби в зоні проведення Антитерористичної операції загинуло двоє військовослужбовців, ще двох було поранено.
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Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко.
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