Опубліковано імена українських бійців, яких вчора звільнили з полону

14:24, 22 вересня 2014
Політика
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ДНР надала для публікації Центру визволення полонених ГО «Офіцерський корпус» дані 35 звільнених українських полонених (обмін 21.09.2014 р.)

REUTERS

Прізвища опубліковані на сторінці організації в Facebook.

Допис by Центр звільнення полонених.

1. Андрушко Олексій Олександрович – 40 БТО, сержант, 1979 р.н.

2. Боярчук Микола Васильович – 51 бригада, водій сан. машини, 1953 р.н.

3. Воловненко Ю.О. - 93 бригада, ст. солдат

4. Галета Ігор Петрович - 51 бригада, ст. солдат, 1988 р.н.

5. Данилюк Вадим Юрійович - 51 бригада, ст. солдат, 1992 р.н.

6. Демчук Леонід Вікторович - 30 бригада, ст. солдат, 1993 р.н.

7. Демуренко Дмитро Сергійович - 93 бригада, солдат, 1994 р.н.

8. Єрмолаєв Максим Миколайович - 51 бригада, ст. солдат, 1990 р.н.

9. Журавльов Іван Вікторович - 42 БТО, старшина, 1968 р.н.

10. Іванюк Сергій Дмитрович - 30 бригада, прапорщик, 1975 р.н.

11. Кондрашов Андрій Юрійович - 40 БТО, ст. сержант, 1981 р.н.

12. Луцюк Анатолій Леонідович - 51 бригада, ст. солдат, 1990 р.н.

13. Ляшук Іван Ростиславович - 51 бригада, ст. солдат, 1992 р.н.

14. Майло Андрій Миколайович - 51 бригада, ст. солдат, 1983 р.н.

15. Матвєєв Андрій Іванович - бат "Ів.-Франківськ", мл. сержант, 1980 р.н.

16. Мідлер Олександр Віталійович - 93 бригада, ст. солдат, 1992 р.н.

17. Молоков Юрій Сергійович - 39 БТО, солдат, 1989 р.н.

18. Набієв В.Д. - 93 бригада, солдат

19. Новосьолов Василь Анатолійович - 93 бригада, мл. сержант, 1979 р.н.

20. Рябченко Олександр Володимирович - 39 БТО, ст. солдат, 1972 р.н.

21. Рябовол Олександр Олександрович - 40 БТО, ст. сержант, 1975 р.н.

22. Сліпченко Микола С. - А 1978, солдат,

23. Стрелков Олександр Віталійович - 39 БТО, рядовий, 1986 р.н.

24. Тепляков Віталій Вікторович - 2 БТО, прапорщик, 1978 р.н.

25. Терещенко Сергій Сергійович - 39 БТО, рядовий, 1988 р.н.

26. Хорольський Віктор Володимирович - 93 бригада, ст. солдат, 1983 р.н.

27. Циклаурі Олександр Шотаєвич - 30 бригада, мл. сержант, 1995 р.н.

28. Шаура В'ячеслав Олексійович - в / ч 9953, старшина

Як повідомляв УНІАН, із полону терористів на Донбасі звільнено вже близько 1 тис. 200 цивільних осіб і українських військовослужбовців

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