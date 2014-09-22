Опубліковано імена українських бійців, яких вчора звільнили з полону

ДНР надала для публікації Центру визволення полонених ГО «Офіцерський корпус» дані 35 звільнених українських полонених (обмін 21.09.2014 р.)

Прізвища опубліковані на сторінці організації в Facebook. Допис by Центр звільнення полонених 1. Андрушко Олексій Олександрович – 40 БТО, сержант, 1979 р.н. 2. Боярчук Микола Васильович – 51 бригада, водій сан. машини, 1953 р.н. 3. Воловненко Ю.О. - 93 бригада, ст. солдат 4. Галета Ігор Петрович - 51 бригада, ст. солдат, 1988 р.н. 5. Данилюк Вадим Юрійович - 51 бригада, ст. солдат, 1992 р.н. 6. Демчук Леонід Вікторович - 30 бригада, ст. солдат, 1993 р.н. 7. Демуренко Дмитро Сергійович - 93 бригада, солдат, 1994 р.н. 8. Єрмолаєв Максим Миколайович - 51 бригада, ст. солдат, 1990 р.н. 9. Журавльов Іван Вікторович - 42 БТО, старшина, 1968 р.н. 10. Іванюк Сергій Дмитрович - 30 бригада, прапорщик, 1975 р.н. 11. Кондрашов Андрій Юрійович - 40 БТО, ст. сержант, 1981 р.н. 12. Луцюк Анатолій Леонідович - 51 бригада, ст. солдат, 1990 р.н. 13. Ляшук Іван Ростиславович - 51 бригада, ст. солдат, 1992 р.н. 14. Майло Андрій Миколайович - 51 бригада, ст. солдат, 1983 р.н. 15. Матвєєв Андрій Іванович - бат "Ів.-Франківськ", мл. сержант, 1980 р.н. 16. Мідлер Олександр Віталійович - 93 бригада, ст. солдат, 1992 р.н. 17. Молоков Юрій Сергійович - 39 БТО, солдат, 1989 р.н. 18. Набієв В.Д. - 93 бригада, солдат 19. Новосьолов Василь Анатолійович - 93 бригада, мл. сержант, 1979 р.н. 20. Рябченко Олександр Володимирович - 39 БТО, ст. солдат, 1972 р.н. 21. Рябовол Олександр Олександрович - 40 БТО, ст. сержант, 1975 р.н. 22. Сліпченко Микола С. - А 1978, солдат, 23. Стрелков Олександр Віталійович - 39 БТО, рядовий, 1986 р.н. 24. Тепляков Віталій Вікторович - 2 БТО, прапорщик, 1978 р.н. 25. Терещенко Сергій Сергійович - 39 БТО, рядовий, 1988 р.н. 26. Хорольський Віктор Володимирович - 93 бригада, ст. солдат, 1983 р.н. 27. Циклаурі Олександр Шотаєвич - 30 бригада, мл. сержант, 1995 р.н. 28. Шаура В'ячеслав Олексійович - в / ч 9953, старшина Як повідомляв УНІАН, із полону терористів на Донбасі звільнено вже близько 1 тис. 200 цивільних осіб і українських військовослужбовців.

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