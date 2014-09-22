Опубліковано імена українських бійців, яких вчора звільнили з полону
ДНР надала для публікації Центру визволення полонених ГО «Офіцерський корпус» дані 35 звільнених українських полонених (обмін 21.09.2014 р.)
Прізвища опубліковані на сторінці організації в Facebook.
1. Андрушко Олексій Олександрович – 40 БТО, сержант, 1979 р.н.
2. Боярчук Микола Васильович – 51 бригада, водій сан. машини, 1953 р.н.
3. Воловненко Ю.О. - 93 бригада, ст. солдат
4. Галета Ігор Петрович - 51 бригада, ст. солдат, 1988 р.н.
5. Данилюк Вадим Юрійович - 51 бригада, ст. солдат, 1992 р.н.
6. Демчук Леонід Вікторович - 30 бригада, ст. солдат, 1993 р.н.
7. Демуренко Дмитро Сергійович - 93 бригада, солдат, 1994 р.н.
8. Єрмолаєв Максим Миколайович - 51 бригада, ст. солдат, 1990 р.н.
9. Журавльов Іван Вікторович - 42 БТО, старшина, 1968 р.н.
10. Іванюк Сергій Дмитрович - 30 бригада, прапорщик, 1975 р.н.
11. Кондрашов Андрій Юрійович - 40 БТО, ст. сержант, 1981 р.н.
12. Луцюк Анатолій Леонідович - 51 бригада, ст. солдат, 1990 р.н.
13. Ляшук Іван Ростиславович - 51 бригада, ст. солдат, 1992 р.н.
14. Майло Андрій Миколайович - 51 бригада, ст. солдат, 1983 р.н.
15. Матвєєв Андрій Іванович - бат "Ів.-Франківськ", мл. сержант, 1980 р.н.
16. Мідлер Олександр Віталійович - 93 бригада, ст. солдат, 1992 р.н.
17. Молоков Юрій Сергійович - 39 БТО, солдат, 1989 р.н.
18. Набієв В.Д. - 93 бригада, солдат
19. Новосьолов Василь Анатолійович - 93 бригада, мл. сержант, 1979 р.н.
20. Рябченко Олександр Володимирович - 39 БТО, ст. солдат, 1972 р.н.
21. Рябовол Олександр Олександрович - 40 БТО, ст. сержант, 1975 р.н.
22. Сліпченко Микола С. - А 1978, солдат,
23. Стрелков Олександр Віталійович - 39 БТО, рядовий, 1986 р.н.
24. Тепляков Віталій Вікторович - 2 БТО, прапорщик, 1978 р.н.
25. Терещенко Сергій Сергійович - 39 БТО, рядовий, 1988 р.н.
26. Хорольський Віктор Володимирович - 93 бригада, ст. солдат, 1983 р.н.
27. Циклаурі Олександр Шотаєвич - 30 бригада, мл. сержант, 1995 р.н.
28. Шаура В'ячеслав Олексійович - в / ч 9953, старшина
Як повідомляв УНІАН, із полону терористів на Донбасі звільнено вже близько 1 тис. 200 цивільних осіб і українських військовослужбовців.