Із полону бойовиків звільнено вже більше тисячі людей

13:30, 22 вересня 2014
Політика
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Із полону терористів на Донбасі звільнено вже близько 1 тис. 200 цивільних осіб і українських військовослужбовців.

Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

При цьому він нагадав, що минулої доби із полону терористів звільнили 28 українських військовослужбовців.

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"Протягом доби звільнено ще 28 військових із двох бригад і одного батальйону", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центру обміну полоненими при Дніпропетровській ОДА, станом на 18 вересня у полоні в російських найманців і військовослужбовців залишалися 803 українських бійців і цивільних осіб.

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