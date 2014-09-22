Із полону бойовиків звільнено вже більше тисячі людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

При цьому він нагадав, що минулої доби із полону терористів звільнили 28 українських військовослужбовців.

Читайте такожПорошенко повідомив про ще 35 звільнених з полону українських бійців

"Протягом доби звільнено ще 28 військових із двох бригад і одного батальйону", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центру обміну полоненими при Дніпропетровській ОДА, станом на 18 вересня у полоні в російських найманців і військовослужбовців залишалися 803 українських бійців і цивільних осіб.