Спікер Держдуми вважає, що заявами Європи про російську агресію "диригують з-за океану"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав у російському парламенті під час «відкритої трибуни» «Росія - Європа: важливо зберегти довіру».

«Уроки історії засвоєні далеко не всіма, знову лунають агресивні заяви про так звану російську загрозу, зрозуміло, що диригують цим хором з-за океану», - сказав Наришкін. Він додав, що спроби роз'єднати Росію і Європу завжди закінчувались катастрофами, а спроби ізолювати Росію призводили до криз.

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За його словами, євроатлантична солідарність стає дедалі менше європейською і дедалі більше атлантичною. Він заявив, що події в Україні прискорили ці процеси.

Наришкін відзначив, що європейські політики перекреслили гарантії безпеки президентові України Віктору Януковичу, який втік, а навесні Європа підтримала «каральну операцію» на Донбасі (РФ на першому етапі направляла бойовиків і зброю до Луганської і Донецької областей, а наприкінці серпня ввела в ці регіони України регулярні війська - УНІАН).

При цьому він вважає, що «перемир'я» реалізується значною мірою завдяки плану президента РФ.

Наришкін вважає, що Росія працюватиме, щоб не допустити «ескалації конфлікту» і всіма способами укріплюватиме мирний процес.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму і військових дій на Донбасі ЄС, США й інші країни ввели проти РФ декілька етапів санкцій.

Зокрема, 12 вересня США і ЄС оприлюднили список санкцій проти Росії. Під санкції Європейського Союзу потрапили російські компанії

«Роснафта», «Транснафта», «Газпромнафта». Крім того, до «чорного списку» потрапили підприємства «Калашников», «Сіріус», «Станкоінструмент», «Чемкомпозит», Тульский збройний завод, «Технології машинобудування», «Високоточні комплекси», «Алмаз Антей», «Базальт». Також у списку є «Оборонпром», «Об‘єднана авіаційна корпорація», «Уралвагонзавод».

Міністерство фінансів США, зі свого боку, додало «Сбербанк Росії» до списку російських державних банків, яким обмежено фінансування. США також ввели заборону на експорт товарів, сервісу і технологій для глибоководних і прибережних проектів для п'яти російських фірм, а ще п'яти державним оборонно-технологічним компаніям заблокували активи.

Нові санкції США з обмеження фінансування стосуються, зокрема, таких російських компаній, як «Транснафта», «Лукойл», «Газпромнафта», «Газпром», «Ростех», «Сбербанк Росії», «Сургутнафтогаз».