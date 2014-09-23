Тимчук: Найбільш важкі формування російських військ залишаються на території України

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Спостерігається вивід на територію Росії деякої кількості техніки, однак важкі озброєння не виводяться", - заявив він.

У той же час, за його словами, на українській території залишається не менше 4 батальйонно-тактичних груп військ РФ.

Читайте такожСили АТО відбили атаку бойовиків біля аеропорту ДонецькаТакож зафіксовано активне переміщення вантажів. За останню добу до Донецька прибула колона з 6 вантажних автомобілів.

Одночасно через пункт пропуску «Ізварине» під посиленою охороною на територію Росії було виведено 3 колони вантажних автомобілів, у складі колони також зафіксовані БТР.

Читайте такожСиловики готуються до відведення артилерії у 15-кілометрову зону (мапа АТО)Як повідомляв УНІАН, учора під Маріуполем в районі населеного пункту Комінтернове Донецької області українська артилерія зірвала подальше просування російських військ і бойовиків.