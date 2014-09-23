Під Маріуполем силовики стримали просування військ РФ на південь - Тимчук

Як написав на своїй сторінці в соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, після спроби просування противник перейшов до тактики рейдових дій силами невеликих (10-20 осіб) тактичних підрозділів.

Також наголошується, що російські військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, переодягнені в місцеве «ополчення».

"Одночасно протягом вчорашнього дня відзначалися бої в районі н.п. Новотроїцьке. Російсько-терористичні війська намагалися вийти до н.п.Волноваха, для подальшого просування на південь, до угруповання своїх військ в районі н.п.Новоазовск. Їх успішно стримували українські війська", - додав Тимчук.

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Як повідомляв УНІАН, вчора силовикам вдалося відбити атаку бойовиків в районі аеропорту в Донецьку.