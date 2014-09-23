Українці найкраще ставляться до Лукашенка і Обами, найгірше - до Путіна (опитування)

Також у 45% опитаних позитивне ставлення до Броніслава Комаровського, у 39% – до Жозе Мануеля Баррозу, у 36% – до Далі Грібаускайте, 16% – до Володимира Путіна.

Рейтинг негативного ставлення очолює В.Путін (75%). 32% опитаних негативно ставляться до А.Меркель, 31% – до Б.Обами, 26% – до О.Лукашенка, 25% – до Н.Назарбаєва.

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Жителі західного, центрального та північного регіонів більш прихильні до Б.Обами, А.Меркель, Б.Комаровського, Ж.М.Баррозу, Д.Грибаускайте, Ф.Олланда. Натомість мешканці Півдня та Сходу краще ставляться до О. Лукашенка та Н.Назарбаєва. При цьому на Півдні також позитивно ставляться і до А.Меркель. Відносно позитивно ставляться до В.Путіна лише на Донбасі.

У людей старшого віку спостерігається більш позитивне ставлення до О. Лукашенка та Н. Назарбаєва. Водночас молодь більше підтримує Б. Обаму та А. Меркель.

Чим вищий рівень освіти респондентів, чим вищі їхній матеріальний статус, тим краще серед них ставлення до Б.Обами, Б.Коморовського, Ж.М.Баррозу, Д.Грибаускайте, Ф.Олланда. Відповідно гірше ставлення до О.Лукашенка, Н.Назарбаєва та В.Путіна.

Якщо порівнювати з аналогічним дослідженням за жовтень минулого року, то рівень позитивного ставлення до В.Путіна погіршився з 47 до 16%, до А.Меркель з 61 до 51%. Водночас ставлення до Б.Обами покращилося з 51 до 54%. При цьому варто зазначити що одночасно зросла кількість респондентів, які негативно ставляться до політиків: негативне ставлення до В.Путіна зросло з 40 до 75%, до А.Меркель – з 13 до 32%, до Б.Обами – з 25 до 31%.

Варто зауважити, що українці дуже толерантні у ставленні до громадян інших країн. При цьому, ставлення до них набагато краще, ніж до лідерів цих же країн.

Найбільш позитивно українці ставляться до білорусів (53% – однозначно позитивно; 41% – швидше позитивно), найгірше – до росіян (39% – однозначно позитивно; 33% – швидше позитивно).

Загалом близько 90% опитаних позитивно ставляться до європейців, поляків, литовців, німців, французів, близько 80% – до американців, близько 70% – до росіян.