Путін перевершив усіх радикалів Росії - експерт

Російські радикали опинилися у вкрай невигідному становищі, їм стало складно конкурувати з кремлівською владою, бо сьогодні важко робити щось більш радикальне ніж те, що робить Путін, заявив політолог з Ізраїлю В’ячеслав Ліхачов на міжнародній дискусії про радикальні рухи в Росії та Україні, яку у Варшаві організував Фонд Стефана Баторія.

За словами експерта, люди, які сьогодні представляють російську офіційну думку на державному телебаченні, пропагують імперський реваншизм, передає Радіо Свобода.

«Якщо серйозно поставитися до того, що така людина як Олександр Дугін є ідеологом імперського стрибка на Захід, то тоді можна констатувати, що Росія не збирається зупинятися аж до Атлантичного океану», – сказав політолог.

Читайте такожУкраїнська діаспора Бразилії готується зустрічати ідеолога російського неофашизмуГоворячи про крайніх правих в Україні, Ліхачов звертає увагу, що у порівнянні з іншими посткомуністичними державами вони завжди залишалися феноменально маргінальними.

Експерт з Ізраїлю розвінчав міфи російської пропаганди про ксенофобію учасників протестних акцій на Майдані.

«Серед загиблих на Майдані було троє євреїв – серед загиблих від куль снайперів 20 лютого. Перші загиблі, які були на вулиці Грушевського – це були етнічний вірменин і етнічний білорус, громадянин Білорусі, тобто ми бачимо, що зовсім не етнонаціоналістичний характер мав Майдан», - нагадав він.

Ліхачов прогнозує, що під впливом російської агресії підтримка українських політиків радикальних поглядів дещо зросте. Проте, на думку експерта, це не означає, що ультраправі сили матимуть істотний вплив на українське політичне життя.