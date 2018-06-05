Люстрація в регіонах: Кіровоградщина повстала проти «вождя тітушок»

16 вересня президент Петро Порошенко звільнив з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Олександра Петіка і призначив замість нього колишнього регіонала, народного депутата Сергія Кузьменка. Це призначення спровокувало акції протесту в Кіровограді. Вже на наступний день після опублікування відповідного Указу голови держави, кіровоградці, координуючись через соціальні мережі, вийшли на пікет на облюбоване і символічне для них місце – площу Героїв Майдану.

Головна вимога мітингувальників – відмінити Указ про призначення Кузьменка очільником Кіровоградської області. Люди вважають, що президент помилився, адже його вибір впав на людину, яку активісти пов'язують з організацією і координацією «тітушок» у січні цього року на кіровоградському Євромайдані, коли від рук молодиків постраждало дві людини. До того ж, новопризначений чиновник до 22 лютого перебував у фракції Партії регіонів і голосував за «драконівські закони» 16 січня. Активісти закликали Кузьменка вийти та поспілкуватися з ними, проте новопризначений голова ОДА цього дня на площі так і не з'явився.

Тоді, встановивши намет з написом «Люстрація» для збору підписів жителів Кіровоградщини за відставку Кузьменка, більшість пікетників домовились зібратись на нову акцію протесту у п'ятницю, 19 вересня. Ця дата була вибрана не випадково: саме в цей день на сесії облради мало відбутись представлення нового очільника ОДА.

Втім, наступного дня, 18 вересня, коли на площі було лише кілька активістів і журналіст одного з місцевих видань, невизнаний громадянами губернатор вирішив поспілкуватися з народом. «Люди просто недостатньо інформовані. Громадяни насправді не знають, чим я дійсно займався. Адже навіть тоді, взимку, я не стояв на «Антимайдані», я просто закликав усіх до миру...», - розповідав Сергій Кузьменко єдиному представнику преси. Мовляв, жодного відношення до організації «ті тушок» у Кіровограді 26 січня не мав.

В той же час, окремих активістів новопризначений голова ОДА спробував переконати і у своїй непричетності до законів 16 січня. Як кажуть, насилу вірилось, бо скріншоти того сумнозвісного голосування спростовують сказане паном Кузьменко: свій голос «за» драконівські закони він таки віддав.

«Він був у Партії регіонів… Всі там були. Не його вина у цьому»

Наступного дня, як і домовлялись, кіровоградці знову вийшли на площу. Після наради, активісти вирішили йти до сесійної зали, де мала проводитись 32-га сесія облради и знайомство місцевих депутатів з новим губернатором. В готовності люструвати очільника ОДА відразу, деякі громадські активісти притягнули до дверей ОДА сміттєвий бак. Інші – заблокували трибуну в сесійній залі облради і розгорнули плакат з написом: «Кузьменко - вождь ті тушок» і звернулись до депутатів з проханням розглянути питання про недовіру новопризначеному голові облдержадміністрації.

Втім, більшість місцевих обранців не відгукнулись на пропозиції громади, навпаки, висловивши підтримку пану Кузьменку. «Я чітко відчуваю, що зараз розпочалася передвиборча боротьба і все, що відбувається, політичний піар, - заявив депутат облради Костянтин Яриніч. – Я особисто сприймаю Кузьменка як дуже позитивну людину, яка зможе підняти Кіровоградщину. Він знає аграрний бізнес, а у нас Кіровоградська область стоїть і рухається тільки з аграрним бізнесом».

«Кузьменко – дуже порядна, ділова людина. І те, що він був у Партії регіонів… Всі там були. Не його вина у цьому», - пояснював активістам інший депутат облради Всеволод Мошнягул.

Сам Кузьменко в цей час був відсутній на засіданні. Тим не менш, поставити питання про недовіру губернатору на розгляд сесії все ж вдалося. З третьої спроби, коли до місцевих обранців звернулася донька Віктора Чміленка, який загинув на Євромайдані, Катерина: «Чи варта ця людина на посаді смерті мого батька?», за включення питання до порядку денного проголосувало 58 депутатів із 63 зареєстрованих. Проте на цьому перемоги громади закінчилися. Власне, саме рішення про висловлення недовіри новопризначеному голові облдержадміністрації депутати так і не прийняли – «за» проголосувало лише 37 депутатів.

Не знайшовши підтримки в рядах місцевих обранців, активісти, під вигуки «Ганьба», запропонували розпустити обласну раду. Деякі депутати, під тиском громади, навіть написали заяви про складання повноважень. В результаті, до мітингувальників звернувся голова облради Олександр Чорноіваненко, який пообіцяв доповісти президенту про невдоволення жителів Кіровоградщини новопризначеним головою ОДА. Врешті решт, облраді дали змогу прийняти на сесії єдине рішення: затвердити програму соціальної підтримки сімей загиблих та поранених учасників АТО на 2014-2015 роки.

Народна люстрація – добровільна відставка або смітник

Тим часом, на вулиці також розгортались неабиякі події: вважаючи, що депутати не вдовольнили вимоги пікетувальників, громадяни принесли під облраду автомобільні шини і оголосили про початок третього Майдану. «Ми просили врегулювати цю ситуацію мирним шляхом, депутати нас не послухали», - пояснив керівник місцевої Самооборони Микола Джоган.

Більш того, не чекаючи від депутатів поступок, громадяни розпочали люстрацію по-своєму: колишній регіонал Микола Корецький, який не проголосував за недовіру Кузьменку і вийшов з приміщення облради через головний вхід, опинився у смітнику. Збурившись від такого зневажливого ставлення до себе з боку громадян, Корецький пообіцяв написати заяву до правоохоронних органів. Наразі його заява знаходиться на розгляді у міському відділі міліції.

Але один-єдиний депутат, який опинився в смітнику, не міг вдовольнити кіровоградців. Люди домовились продовжувати спроби відставити Сергія Кузьменка від його високої посади і вийшли на Народне Віче у неділю, 21 вересня. А за п’ять днів від моменту призначення Сергія Кузьменко головою Кіровоградської ОДА, кіровоградці зібрали понад 1,2 тис підписів на підтримку його відставки. Звичайно, якщо новопризначений очільник не вважав за потрібне шанувати своєю присутністю облраду у будні, не з’явився він і у вихідні дні. Тоді мітингувальники оголосили, що готові вдатися навіть до голодування, аби їх почули.

Наступного дня, коли на апаратній нараді Кузьменко мав бути представлений керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, кіровоградці знову спробували увійти у приміщення ОДА. Проте, далі холу адміністрації, людей не пропустили. Натомість, до них вийшов керівник апарату ОДА Василь Смаглюк і повідомив, що Сергія Кузьменка знову немає на робочому місці, і коли він буде – невідомо. В результаті, не відбулося ні «теплої» бесіди з громадськістю, ні апаратної наради, ні представлення нового губернатора.

А, поки депутати і чиновники цього чекають, активісти обіцяють, що не поступляться своїми вимогами. «Якщо три дні він не з'явиться на робоче місце, то хай складає із себе повноваження. А, якщо з'явиться, нехай відповідає перед громадою», - заявила місцева активістка Тетяна Бородіна.

«Людина, яка була у Януковича на керівних посадах, не може змінитись за півроку. Так не буває», - вважає фермер з Бобринецького району Олексій Цокалов.

На його думку, Сергієві Кузьменку треба зараз зробити перерву в перебуванні на керівних посадах, «років на п’ять ». «А от коли ми самі, всією громадою, звернемося до нього, мовляв, Сергію, без тебе ми ніяк, приходь! От тоді вже буде інша справа», - сказав активіст.

…Коли новопризначений очільник області з'явиться на робочому місці – наразі невідомо. Тим часом, жителі області сподіваються, що президент Петро Порошенко все ж змінить своє рішення стосовно призначення губернатора.

Олена Гурмач, Кіровоград