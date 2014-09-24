Російські військові на Донбасі скидають трупи своїх солдатів у шахти - Тимчук

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"В районі н.п. Свердловськ зафіксовані скиди трупів російських військовослужбовців в шурф однієї з непрацюючих шахт", - повідомив він.

Крім того, за словами Тимчука, у РФ біля кордону з Україною і в північній частині окупованого Криму продовжується концентрація підрозділів армії Росії, озброєнь і військової техніки.

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Тимчук також заявив, що російське військове командування вимагає від керівництва бойовиків фальсифікації "доказів злочинів" українських військовослужбовців. Ця вимога виходить від Генерального штабу ЗС РФ і стосується районів, з яких українські війська були відведені останнім часом для вирівнювання лінії оборони.

Як повідомляв УНІАН, українські військові продовжують роботу над обладнанням лінії оборони від Маріуполя до Волновахи.