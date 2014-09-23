Військові обладнують лінію оборони від Маріуполя до Волновахи
Жителі східних околиць Маріуполя цієї ночі чули вибухи.
Вдень у місті було незвично спокійно, йдеться в сюжеті ТСН.
Маріупольці нарешті дізналися, що ж саме відбувалося довкола їх міста протягом останніх діб.
Як кажуть військові аналітики, незаконні збройні угруповання намагалися прорватися в бік Маріуполя та Волновахи, однак ці спроби зазнали поразки.
Після цього, за інформацією військових, проросійські сили змінили тактику та використовують рейдові дії невеликими підрозділами по 10-20 бойовиків.
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Тим часом у Маріуполі добудовують лінію оборону. Роботи планують завершити до кінця поточного тижня.
Оборонну межу будують на схід від міста та тягнуть її на північ аж до Волновахи.