Військові обладнують лінію оборони від Маріуполя до Волновахи

23:49, 23 вересня 2014
Політика
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Жителі східних околиць Маріуполя цієї ночі чули вибухи.

 

REUTERS

Вдень у місті було незвично спокійно, йдеться в сюжеті ТСН.

Маріупольці нарешті дізналися, що ж саме відбувалося довкола їх міста протягом останніх діб.

Як кажуть військові аналітики, незаконні збройні угруповання намагалися прорватися в бік Маріуполя та Волновахи, однак ці спроби зазнали поразки.

Після цього, за інформацією військових, проросійські сили змінили тактику та використовують рейдові дії невеликими підрозділами по 10-20 бойовиків.

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Тим часом у Маріуполі добудовують лінію оборону. Роботи планують завершити до кінця поточного тижня.

Оборонну межу будують на схід від міста та тягнуть її на північ аж до Волновахи.

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