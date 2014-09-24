Бойовики продовжують активний штурм аеропорту в Донецьку

Про це повідомляє прес-центр АТО на Facebook-сторінці.

"Найбільша кількість обстрілів наших позицій, в тому числі у нічний час, зафіксована в районі Донецького аеропорту", – йдеться у повідомленні.

Як нагадали у прес-центрі, цей стратегічний об’єкт вже півроку перебуває під контролем сил АТО.

В інших секторах відповідальності ніч минула відносно спокійно. Напередодні бойовики обстріляли позиції українських військових в районі Малоорловки та Дебальцевого.

Читайте такожРосійські військові на Донбасі скидають трупи своїх солдатів у шахти - ТимчукУ той же час, ситуація в районі Маріуполя залишається стабільною та контрольованою силами АТО.

"Сили антитерористичної операції й надалі перебувають в місцях дислокації та виконують визначений в рамках тимчасового припинення вогню перелік завдань. Основну діяльність спрямовують на забезпечення охорони та оборони визначених ділянок, рубежів, блокпостів та важливих об’єктів", – додали у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центру військово-політичних досліджень, за добу бойовики обстріляли позиції сил АТО більше 50 разів.