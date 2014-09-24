Бойовики за добу обстріляли позиції АТО більше 50 разів - ІС

За даними групи «ІС», які опубліковані на сторінці Facebook Дмитра Тимчука, позиції українських військ у цілому за минулу добу були обстріляні російсько-терористичними військами більше 50 разів.

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Зокрема, зафіксовані 10 обстрілів з танків, ствольної артилерії і «Градів» аеропорту Донецьк; 7 раз наносилися вогневі удари по позиціях українських військ в районі н.п. Дебальцеве; 4 рази з мінометів і стрілецької зброї були обстріляні опорні пункти сил АТО поблизу н.п. Трьохізбенка.

Також бойовики здійснили артилерійські і мінометні обстріли позицій наших військ в районах н.п. Авдіївка, Красногорівка, Гранітне, Попасна, Малорловка, Орлоіванівка, Нікішино, Кирилівка.