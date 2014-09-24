У ЗМІ підтвердили, що Україна обміняла Кулигіну - агента ФСБ і "добру знайому" Гіркіна

Про це повідомляє Юрій Бутусов у своєму Facebook з посиланням на джерела в "Цензор.Нет".

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"Кулигіна відіграє велику роль в організації операцій російських спецслужб за підтримки терористичних груп у Сирії, Грузії та в Україні. Вона є одним з керівників агентури, яку спецслужби РФ впроваджують для керівництва російськими націоналістичними угрупованнями, використовуваними як вербувальні пункти для формування диверсійних груп, і для контролю за радикальним революційним рухом в самій Росії", - пише Бутусов.

За його словами, Кулигіна могла б стати дуже цінним свідком на суді над російськими організаторами вторгнення в Україну - вона особистий друг полковника ФСБ Ігоря Гіркіна і генерал-майора ФСБ Олександра Бородая, і багато років вона брала участь в операціях спецслужб РФ в Придністров'ї, Грузії, допомагала придушити антиєльцинське повстання в Москві в 1993 році, увійшовши у керівництво загонів Баркашова, виконувала завдання по підтримці терористичного режиму Асада в Сирії, і була одним з планувальників і організаторів вторгнення в Україну, особисто зі зброєю в руках входила до складу диверсійної групи Гіркіна, захопила Слов'янськ.

Також Бутусов повідомляє, що не всі співробітники українських спецслужб підтримали рішення про видачу Кулигіної.

Кулигіна була захоплена в травні, після жорстокого бою, в якому наші прикордонники знищили частину її охорони, а саму Кулигіну взяли в полон.

Нагадаємо, в кінці липня в результаті успішної спецоперації українським силовикам вдалося звільнити з полону горлівських терористів 17 бійців - учасників АТО. Подробиці звільнення полонених не розголошуються.

При цьому, за деякими даними, 17 заручників «Біса» обміняли на Ольгу Кулигіну, підозрювану в причетності до фінансування тероризму на сході України.

Однак, влада наполягає, що ніяких обмінів не було, а свобода бійців - це результат спецоперації.

У травні в районі пропускного пункту "Бірюкове" українські прикордонники затримали два мікроавтобуси "Газель", що рухалися з боку Росії.

З української сторони їх зустрічав "Мерседес-Віто". Зав'язався бій, в ході якого було вбито п'ять терористів, затримано - 13, один з них був важко поранений. Автомобілі перевозили 28 автоматів Калашникова, 6 кулеметів, 4 снайперських гвинтівки і 3 гранатомети "Муха", а також 40 ящиків з боєприпасами до цього зброї і гранатами.

Також серед пасажирів однієї з "Газелей" була жінка, що перевозила із собою 10 тисяч доларів. Це була Кулигіна.