РНБО: Гіркін не уникне кримінальної відповідальності за скоєні злочини

22:25, 11 вересня 2014
Політика
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Один з колишніх лідерів бойовиків на сході України Ігор Гіркін (Стрєлков) не уникне кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

Стрелков / Фото: УНИАН


Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Від відповідальності ніхто не втече, органи прокуратури вже мають справи та відбувається досудове розслідування тих справ, які вже порушені, і названого персонажа (Гіркіна (Стрєлкова) - УНІАН) не обійшла увагою наша прокуратура», - запевнив він.

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