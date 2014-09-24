Москаль пообіцяв Луганщині світло та газ і чіткий кордон із "ЛНР" (відео)

Москаль зізнався, що в області накопичилося дуже багато проблем, і кожного дня він проводить "локальні наради". Зокрема, вирішується питання щодо територій та населених пунктів, де має вплив "ЛНР", але де-факто вони лишаються на території, підконтрольній українській владі, передає ТСН.ua.

"Ми повинні у Верховній Раді все це затвердити і змінити територію адміністративно-територіального розмежування, приєднати їх туди, куди вони хочуть, щоб це були суміжні кордони. Зараз взяли карту АТО, запросили Управління земельних ресурсів, кадастру і картографії, щоб не виявилося, що город в "ЛНР", а будинок..." - зауважив Москаль.

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Друга проблема полягає у необхідності створення обласних лікувальних закладів. Зокрема, сьогодні, 24 вересня, провели нараду зі створення обласної лікарні, поліклініки, кардіологічного центру та інших обласних лікувальних закладів.

"Уся апаратура лишилася де? У Луганську. Будемо просити, щоб Міністерство з охорони здоров'я зі своїх фондів закупило чи надало нам те, що їм приходить по гуманітарній допомозі", - наголосив Москаль.

Також в ОДА займаються закладанням у бюджет 2015 року пенсій, соціальних виплат, а також зарплат співробітникам шкіл та лікарень.

Водночас Москаль наголосив, що до зими Луганщина фактично готова: "Зі світлом ми будемо, з газом ми будемо, з водою, з теплом будемо".

Проте проблемою номер один є запаси вугілля, адже у регіоні деякі школи та медичні заклади отоплюються саме вугіллям. Крім того, у регіоні необхідно перепідпорядкувати багато шахт, адже склалася ситуація, коли самі шахти перебувають на території, підконтрольній українській владі, а управління шахт з усією документацією лишилося у Первомайську, який перебуває під контролем бойовиків.

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Також голова Луганської ОДА повідомив, що 25 вересня до них має приїхати заступник міністра палива та енергетики.

"Ми думаємо, як би запустити резервну Сєверодонецьку ТЕЦ. Це державна власність, відповідно, потрібна команда міністру палива та енергетики виділити кошти і запустити (ТЕЦ, - ред.). Хай вона просто щось виробляє і дає у загальну енергетичну систему, але коли щось станеться... У місті Щастя ТЕЦ знаходиться у дуже ризикованому [положенні]. І там ця гора Весела. Там товариші не дуже контрольовані і не дуже виховані. Вони від цієї ТЕЦ отримували електрику і один блок вивели з ладу. Сьогодні у районі Трьохізбенки вони відкрили вогонь з автоматів, гранатометів і зеніток, без усякої причини обстріляли урядові війська", - розповів Москаль.

На останок голова Луганщини додав, що зараз кинулися ремонтувати мости та відновлювати інфраструктуру. "Погодні умови не на нас працюють, на жаль", - зауважив він.

Нагадаємо, що Москаль очолив неспокійну Луганську область близько тижня тому. 18 вересня відповідний закон про призначення голови обладміністрації з'явився на офіційному сайті президента.