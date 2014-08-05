Військові інженери відновили чотири мости, знищені терористами

Про це повідомляє офіційний сайт Міноборони.

"Терористи не задумуючись залишають відрізаними від медичного забезпечення, постачання продовольством десятки тисяч мирних українців. Адже основне сполучення в регіоні — автомобільне. Однак ми, військові, не можемо покинути людей у біді", — наголошує офіцер інженерних військ.

Читайте такожНа Донеччині бойовики підірвали залізничні колії та пішохідний міст

Відтепер 40-метровий міст, встановлений фахівцями інженерних військ Збройних Сил України служитиме мешканцям Сєверодонецька, допоки не відновлять постійну переправу.

Загалом, військовими інженерами в районі проведення АТО вже встановлено чотири мости, які поєднали між собою густонаселені райони Донецької та Луганської областей. Їх надійність військові перевіряють завжди особисто. Вони першими переїжджають бойовими машинами по щойно встановленим переправам.