Син Азарова втратив 3 мільйони євро через санкції в Італії - ЗМІ
04:19, 25 вересня 2014Політика
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Через арешт нерухомості та активів Олексія Азарова в Італії син колишнього прем'єр-міністра України втратив 2,8 мільйона євро.
Син Азарова втратив 3 мільйони євро з-за санкцій в Італії
Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на джерела Фінансової гвардії Італії.
Серед італійської нерухомості Азарова-молодшого під арештом опинилися дві розкішні вілли і прилеглі до них земельні ділянки на острові Сардинія в районі елітного Смарагдового берега.
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Також заморожені активи фірми, зареєстрованої в Мілані, власником якої, за даними італійської влади, був Олексій Азаров.
Операцію з вилучення майна податкова поліція Італії зробила ще у квітні, але про це повідомили нині у зв'язку з арештом нерухомості російського олігарха Аркадія Ротенберга, якого вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна.
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