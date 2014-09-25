Син Азарова втратив 3 мільйони євро через санкції в Італії - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на джерела Фінансової гвардії Італії.

Серед італійської нерухомості Азарова-молодшого під арештом опинилися дві розкішні вілли і прилеглі до них земельні ділянки на острові Сардинія в районі елітного Смарагдового берега.

Читайте такожІталія заморозила активи сина Азарова - ЗМІ

Також заморожені активи фірми, зареєстрованої в Мілані, власником якої, за даними італійської влади, був Олексій Азаров.

Операцію з вилучення майна податкова поліція Італії зробила ще у квітні, але про це повідомили нині у зв'язку з арештом нерухомості російського олігарха Аркадія Ротенберга, якого вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна.