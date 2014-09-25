Ізоляція Росії не вирішує ситуації в Україні - президент Швейцарії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Буркхальтер сказав під час загальних дебатів на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"Незаконна анексія території, так як Росія це вчинила з Кримом, або військове вторгнення в східну Україну вимагають рішучих заходів від міжнародного співтовариства. Але ці заходи повинні бути також збалансовані, залишаючи кімнату для діалогу та співробітництва... Просто ізоляція Росії від решти Європи не вирішить жодних проблем, зате створить більше (проблем) в Європі та за її межами", - сказав Буркхальтер.

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Зокрема, він вважає, що стабільність в Україні може бути відновлена, якщо буде досягнуто успіху в урегулюванні кризи на сході Україні за допомогою співпраці з Росією, а не проти неї.

Окрім того, Буркхальтер впевнений, що стабільність в Україні може бути стійкою в тому випадку, якщо ОБСЄ зможе відновити міцну основу для співробітництва між євроатлантичним та євроазійським регіонами в галузі безпеки.

За його словами, Швейцарія робить кроки для збільшення фінансування спеціальної моніторінгової місії ОБСЄ, а також зазначає, що ця місія також потребує додаткової підтримки і від всіх країн-учасниць ОБСЄ.