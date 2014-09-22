У США розраховують, що Путін залишить Донбас у спокої до зустрічі G20

Про це сказав міністр фінансів США Джек Лью в неділю після дводенної зустрічі голів фінансових відомств учасників G20, повідомляє Українська правда з посиланням на "The Guardian".

В іншому разі, за його словами, Росії загрожує подальша економічна ізоляція.

Читайте такожПутін зібрав Радбез для обговорення своїх планів щодо Донбасу

"Якщо до моменту зустрічі (у листопаді) ситуація не покращитися, я думаю, що президент Путін почує безпосередньо те, що він зараз чує через економічні санкції й інші вислови: що дії Росії неприйнятні", - заявив Лью.

"Мета тут – розв’язати ситуацію, щоб Росія зробила крок до відпрацьовування рішення на дипломатичній основі, щоб Україна могла повернутися до справ самозцілення й розвитку своєї економіки", - сказав міністр фінансів США.

Лью заявив, що США і Європа готувалися разом працювати над санкціями, "доки Росія продовжує загрожувати суверенітету України, прямо чи опосередковано беручи участь у бойових діях там (на Донбасі)".

У суботу міністр фінансів Австралії Джо Хоккей, який головував на зустрічі G20 фінансів у Кернсі, заявив, що учасники зійшлися в позиції, що Росія має брати участь у зустрічі "групи двадцяти", щоб допомогти зняти геополітичні напруженості.