Під контролем «ЛНР» знаходиться 64% населення Луганської області - голова ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської ОДА, за словами Москаля, «на 1 вересня цього року все населення Луганщини становить приблизно 2 млн 225 тисяч осіб (точні дані навести неможливо з огляду на значну міграцію з території, підконтрольній «ЛНР»). 26,1% населення області перебуває на території, що контролюється українським урядом, ще 9,5% — на території, що частково контролюється українським урядом».

За словами Москаля, підконтрольна Україні територія Луганщини перевищує територію «ЛНР», однак бойовики утримують під контролем великі міста області — Луганськ (повністю, крім м. Щастя, яке входить до Луганської міськради, але фактично знаходиться під контролем України), Краснодон, Лутугіно, Перевальськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Кіровськ, Красний Луч, Первомайськ, Ровеньки, Свердловка, Стаханів. Крім того, ЛНР контролює Антрацитівський район, Перевальский район, Слов’яносербський район і частково Попаснянський район.

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ОДА звертається до мешканців України та іноземних гостей із проханням утриматися від поїздок у дані регіони, оскільки гарантувати безпеку громадян там неможливо. На території ЛНР немає єдиного центру управління, вона поділена на сфери впливу розрізнених бойових формувань, йдеться в повідомленні.