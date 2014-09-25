Україна закупить безпілотники та обладнання зв'язку для армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час прес-конференції.

"Що нам потрібно - це захисні механізми радарів... Чи отримали ми ліцензію на закупівлю подібних систем забезпечення безпеки країни? Так, отримали, і завеземо в найближчий час", - сказав він.

Крім того, за словами президента, Україна отримала дозвіл на закупівлю сучасних іноземних безпілотників.

Читайте такожПрезидент назвав вісім пріоритетних сфер для реформування Порошенко також додав, що на сьогоднішній день на заводах Укроборонпрому щодня виробляють 30-40 одиниць бойової техніки.

Порошенко запевняє, що не зустрів відмови ні в Європі, ні в США.

“Я не зустрів відмови ні в Європі, ні в США: ні по економічним, ні по фінансовим, ні по конституційним, ні по оборонним питанням”, - сказав він.